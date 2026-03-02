Κατασκοπευτικό αίνιγμα σε Σούδα και Αθήνα: Οι κινήσεις του 36χρονου που μπήκαν στα ραντάρ της ΕΥΠ

Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ έχει μπει ένας 36χρονος Γεωργιανός, ο οποίος έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως ύποπτος για κατασκοπεία.

Πρόκειται για άτομο που οι κινήσεις του πέριξ της αεροναυτικής βάσης στη Σούδα της Κρήτης, κρίθηκαν ύποπτες με αποτέλεσμα να τεθεί υπό παρακολούθηση και τελικά να προσαχθεί την Δευτέρα 2/3.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το χρονικό διάστημα από 10 έως 15 Φεβρουαρίου είχε μισθώσει δωμάτιο στην Σούδα και φέρεται να φωτογραφίζει πολεμικά πλοία και εγκαταστάσεις. Μάλιστα, στις 16 Φεβρουαρίου προσπάθησε να αλλάξει ξενοδοχείο αλλά δεν βρήκε δωμάτιο.

Τις τελευταίες ημέρες είχε έρθει στην Αθήνα και την Δευτέρα (2/3) πήγε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» όπου και προσήχθη από άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας και της ΕΥΠ, με τα ψηφιακά πειστήρια που είχε πάνω του να εξετάζονται.

Όπως γίνεται αντιληπτό, πλέον κάθε ύποπτη κίνηση ή ενέργεια προκαλεί συναγερμό στις ελληνικές αρχές μετά και τις «ευθείες» απειλές της Τεχεράνης για τις στρατιωτικές βάσεις που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί στη Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται πως στη βάση της Σούδας, που τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενισχυθεί με την ανάπτυξη συστημάτων Patriot ενώ αντιαεροπορικά μέσα έχουν διατεθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.