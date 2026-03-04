Κόσμος φρεγάτα Ιράν ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Βίντεο: Αμερικανικό υποβρύχιο εκτοξεύει τορπίλη και βυθίζει ιρανική φρεγάτα ανοιχτά της Σρι Λάνκα

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε επίσημα πως οι ΗΠΑ χτύπησαν το ιρανικό πολεμικό πλοίο ανοιχτά της Σρι Λάνκα.

Η ιρανική φρεγάτα Iris Dena/Φωτό αρχείου Reuters
Η ιρανική φρεγάτα Iris Dena/Φωτό αρχείου Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Βίντεο ντοκουμέντο έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ με το χτύπημα από τορπίλη υποβρυχίου στη φρεγάτα Iris Dema, ανοιχτά της Σρι Λάνκα. 

Το πλοίο επέστρεφε από άσκηση ανοιχτά της Ινδίας και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 100, υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός και 78 τραυματίες. 

Νωρίτερα ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο είχε προαναγγείλει σκληρά χτυπήματα κατά των ιρανικών στόχων χρησιμοποιώντας σκληρή και κυνική γλώσσα. 

«Θα τους καταστρέψουμε τώρα που είναι πεσμένοι, βρέχει καταστροφή και θάνατο από τους ουρανούς» είπε ο Χέγσκεθ προβλέποντας μάλιστα πως ΗΠΑ και Ισραήλ θα ελέγχουν τον ουρανό του Ιράν σε λιγότερο από μία εβδομάδα. 

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος φρεγάτα Ιράν ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader