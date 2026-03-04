Βίντεο: Αμερικανικό υποβρύχιο εκτοξεύει τορπίλη και βυθίζει ιρανική φρεγάτα ανοιχτά της Σρι Λάνκα
Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε επίσημα πως οι ΗΠΑ χτύπησαν το ιρανικό πολεμικό πλοίο ανοιχτά της Σρι Λάνκα.
Βίντεο ντοκουμέντο έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ με το χτύπημα από τορπίλη υποβρυχίου στη φρεγάτα Iris Dema, ανοιχτά της Σρι Λάνκα.
Το πλοίο επέστρεφε από άσκηση ανοιχτά της Ινδίας και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 100, υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός και 78 τραυματίες.
Νωρίτερα ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο είχε προαναγγείλει σκληρά χτυπήματα κατά των ιρανικών στόχων χρησιμοποιώντας σκληρή και κυνική γλώσσα.
«Θα τους καταστρέψουμε τώρα που είναι πεσμένοι, βρέχει καταστροφή και θάνατο από τους ουρανούς» είπε ο Χέγσκεθ προβλέποντας μάλιστα πως ΗΠΑ και Ισραήλ θα ελέγχουν τον ουρανό του Ιράν σε λιγότερο από μία εβδομάδα.