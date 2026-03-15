Βίντεο από δραματική επιχείρηση διάσωσης τραυματία ορειβάτη σε υψόμετρο 1.950 μέτρων
Ο αρχηγός της ομάδας και εθελοντής διασώστης κάλεσε σε βοήθεια και έγινε αεροδιακομιδή του τραυματία με ελικόπτερο.
Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η επιχείρηση διάσωσης ενός τραυματία ορειβάτη που πραγματοποιήθηκε στη Δρακόλιμνη Τύμφης, στην Ήπειρο.
Καθώς κάποιοι ορειβάτες ανέβαιναν προς το καταφύγιο της Αστράκας, που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.950 μέτρων, ένας από αυτούς τραυματίστηκε και δεν μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του.
Ο αρχηγός της ορειβατικής ομάδας, ο οποίος είναι εθελοντής διασώστης, δεν έχασε χρόνο και έδρασε άμεσα.
Μαζί με τα άλλα μέλη της ομάδας χρησιμοποίησαν σχοινιά προκειμένου να ανεβάσουν τον τραυματία από το σημείο του ατυχήματος και να τον μεταφέρουν στο καταφύγιο της Αστράκας, μία διαδικασία που απαιτούσε ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή και συντονισμό.
Μόλις ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο καταφύγιο, ο εθελοντής διασώστης ενημέρωσε το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης και ζήτησε βοήθεια.
Λίγο αργότερα έσπευσε στο σημείο διασώστης της ΕΜΑΚ και, αφού παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, έκρινε ότι ήταν απαραίτητη η αεροδιακομιδή του λόγω του δύσβατου αναγλύφου της περιοχής και της αδυναμίας του τραυματία να περπατήσει.
Στη συνέχεια ένα ελικόπτερο προσέγγισε το σημείο κοντά στο καταφύγιο και αφού προσγειώθηκε στη χιονισμένη πλαγιά του βουνού, οι διασώστες της ΕΜΑΚ τοποθέτησαν τον τραυματία με προσοχή στο εσωτερικό του.