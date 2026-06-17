Βίντεο από σπείρα ληστών που «χτυπούσε» σε Χαλκιδική, Πέλλα, Λάρισα - Απείλησαν υπάλληλο με όπλο

Στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ βρίσκεται σπείρα που κατηγορείται για ληστείες και διαρρήξεις σε Χαλκιδική, Πέλλα και Λάρισα, η δράση της οποίας καταγράφηκε σε βίντεο ασφαλείας από κατάστημα, όπου μέλη της εμφανίζονται να απειλούν υπάλληλο με όπλο και να αρπάζουν χρήματα από το ταμείο.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 31χρονο υπήκοο Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ οδηγούσε κλεμμένο όχημα. Όπως αναφέρεται, ο συλληφθείς φέρεται να δρούσε μαζί με δύο ακόμη ομοεθνείς του, ηλικίας 32 και 33 ετών, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Βίντεο ασφαλείας που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει μία από τις ληστείες που αποδίδονται στη συγκεκριμένη ομάδα. Στο υλικό διακρίνονται οι δράστες να εισβάλλουν σε κατάστημα στη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής και, υπό την απειλή όπλου, να ακινητοποιούν τον υπάλληλο προκειμένου να αρπάξουν χρηματικό ποσό από το ταμείο.

Αμέσως μετά τη ληστεία, οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο και εξαφανίστηκαν, ωστόσο η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών αρχών οδήγησε στην ταυτοποίησή τους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα ίδια πρόσωπα φέρονται να εμπλέκονται και σε διάρρηξη διαμερίσματος στη Λάρισα, από όπου αφαίρεσαν περίπου 26.000 ευρώ σε μετρητά.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο καταζητούμενων συνεργών, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.