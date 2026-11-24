Βίντεο από το σύστημα ασφαλείας της Μονής Αγάθωνος αποτυπώνει τη δράση του διαρρήκτη που εισέβαλε στον ναό, προκάλεσε ζημιές στην ιστορική εικόνα της Παναγίας του 1350 και αφαίρεσε τα αφιερώματα των πιστών. Η επιχείρησή του διήρκεσε περίπου ενάμιση λεπτό, παρά το γεγονός ότι είχε ενεργοποιηθεί ο συναγερμός και χτυπούσαν οι καμπάνες που είναι συνδεδεμένες με αυτόν.

Έσπασε την προθήκη με λοστό και άρπαξε τα τάματα

Σύμφωνα με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ο δράστης εισήλθε στον ναό αφού πρώτα ξήλωσε το ανατολικό παράθυρο. Στη συνέχεια κινήθηκε γρήγορα προς την εικόνα της Παναγίας και, χρησιμοποιώντας λοστό, έσπασε την προστατευτική προθήκη, προκαλώντας παράλληλα φθορές στην κορνίζα.

Μέσα σε περίπου 60 δευτερόλεπτα ολοκλήρωσε την καταστροφή, ενώ χρειάστηκε ακόμη έξι δευτερόλεπτα για να συγκεντρώσει ορισμένα τάματα που είχαν πέσει στο πάτωμα κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η συνολική διάρκεια της διάρρηξης υπολογίζεται σε περίπου 90 δευτερόλεπτα, με τον συναγερμό να ηχεί καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης του.

Η θλίψη του ηγουμένου και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Τη βαθιά του θλίψη για το περιστατικό εξέφρασε στο LamiaReport ο ηγούμενος της ιστορικής Μονής, π. Γερμανός Γιαντσίδης, εκ μέρους του ίδιου και της αδελφότητας. Όπως ανέφερε, πέρα από τη βεβήλωση της εικόνας, ιδιαίτερα οδυνηρή είναι και η κλοπή των ταμάτων, καθώς πρόκειται για αφιερώματα που εκφράζουν την πίστη και την ευγνωμοσύνη των πιστών και ουσιαστικά δεν ανήκουν στη Μονή.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε από την πρώτη στιγμή η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Οι αστυνομικοί εξέτασαν τον χώρο της διάρρηξης, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από τα ξημερώματα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου 2026, όταν σημειώθηκε η κλοπή, όσο και από την προηγούμενη ημέρα.

Από την εξέταση του υλικού προέκυψε ότι ο ίδιος δράστης είχε επιχειρήσει να εισέλθει στον ναό και τα ξημερώματα της Κυριακής, χωρίς να ολοκληρώσει τότε την προσπάθειά του.