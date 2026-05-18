Βίντεο από τη διπλή τραγωδία στη Ρόδο: Η στιγμή που ο 44χρονος συγκρούεται με μητέρα και κόρη

Μουδιασμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Ρόδο, μετά τη διπλή τραγωδία με δύο γυναίκες, μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, να χάνουν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαΐου.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε ένας 44χρονος, ο οποίος είχε στο όχημα τον γιο του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ο 44χρονος οδηγός είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να χτυπήσει το άλλο όχημα, με μητέρα και κόρη να βρίσκουν τραγικό θάνατο.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία μιας γυναίκας λίγο πριν το τραγικό περιστατικό, η οποία ανέφερε ότι είδε το αυτοκίνητο του 44χρονου να προσπερνά τα άλλα οχήματα στον δρόμο, κάνοντας ζιγκ ζαγκ, με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Στο φως έρχεται βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται το αυτοκίνητο του 44χρονου, να κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και να «σπινιάρει», όταν χάνει τον έλεγχο και προσκρούει στο αυτοκίνητο που επιβαίνουν η μητέρα και η κόρη της, με τραγική κατάληξη τον θάνατο των δύο γυναικών.

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης pic.twitter.com/7a2qsnJknd — Flash.gr (@flashgrofficial) May 18, 2026

Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή. Ο φερόμενος δράστης παραπέμφθηκε στην ανάκριση και ζήτησε προθεσμία μέχρι την Τετάρτη (20/5) προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του.