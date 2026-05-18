Βίντεο από την επίθεση 6 νεαρών σε 22χρονο στον Εύοσμο: Τον εγκλωβίζουν και τον γρονθοκοπούν

Καρέ καρέ καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας η απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε ένας 22χρονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης το βράδυ της Κυριακής (17/5), με τον νεαρό να γίνεται θύμα της βίας μιας παρέας έξι ατόμων.

Στο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ, ο 22χρονος φαίνεται να στέκεται στη διασταύρωση των οδών Αγίου Δημητρίου και Καραολή Δημητρίου, καθώς περπατά μαζί με το σκυλάκι του, διαμαρτυρόμενος σε κάποια άτομα που τον ακολουθούν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι νεαροί ξεκίνησαν να βρέχουν με νεροπίστολα τον 22χρονο. Στη συνέχεια του βίντεο, οι δράστες φαίνεται να καταδιώκουν και να εγκλωβίζουν τον νεαρό στο πεζοδρόμιο και μετά να τον γρονθοκοπούν και να τον προπηλακίζουν.

Η βίαιη επίθεση διήρκεσε τουλάχιστον τρία λεπτά, με κάποιους από τους δράστες να τραβούν βίντεο.

Οι έξι νεαροί τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο λίγο αργότερα συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού-Ευόσμου. Πρόκειται για τρεις Έλληνες και τρεις Αλβανούς, ηλικίας από 16 έως 19 ετών. Οι τρεις από τους δράστες είναι ανήλικοι.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη, εξύβριση και παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.