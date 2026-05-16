Βίντεο από την καραμπόλα με τους τρεις τραυματίες στην Πατησίων

Βίντεο από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Πατησίων είδε το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας την καραμπόλα με εμπλοκή τριών οχημάτων, δύο δικύκλων και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.



Στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία αυτοκίνητα -εκ των οποίων ένα φορτηγάκι- καθώς και δύο δίκυκλα, τα οποία συγκρούστηκαν σε κεντρικό σημείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα. Και οι δύο παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ένας τραυματίας φέρει σοβαρότερα τραύματα, ενώ ο δεύτερος έχει ελαφρύτερους τραυματισμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.



Την ώρα του τροχαίου, στην περιοχή επικρατούσε βροχόπτωση, με το οδόστρωμα να είναι ολισθηρό. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές ως πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας που συνέβαλε στην πρόκληση της καραμπόλας, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί ακόμη τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.