Την Ελλάδα συνεχίζουν να απολαμβάνουν για ακόμη ένα καλοκαίρι ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ, οι οποίοι περνούν μέρος των διακοπών τους μαζί με τα πέντε παιδιά τους, ταξιδεύοντας σε ελληνικά νησιά.

Μετά τον εορτασμό των 30ών γενεθλίων της Μαρίας-Ολυμπίας σε ελληνικό νησί, η οικογένεια εξακολουθεί να μοιράζεται στιγμές από τις διακοπές της μέσα από τα social media.

Το βίντεο που δημοσίευσε η Μαρία-Ολυμπία

Σε νέο βίντεο που ανέβασε η Μαρία-Ολυμπία, πρωταγωνιστής είναι ο 25χρονος Αχιλλέας-Ανδρέας Ντε Γκρες.

Ο δεύτερος γιος του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ εμφανίζεται να χορεύει με ανεβασμένη διάθεση πάνω στο σκάφος, απολαμβάνοντας τη θάλασσα, τον καλοκαιρινό ήλιο και τις στιγμές χαλάρωσης με την οικογένειά του.

Το στιγμιότυπο αποτυπώνει το ανέμελο κλίμα των φετινών οικογενειακών διακοπών στην Ελλάδα, μια παράδοση που η οικογένεια διατηρεί σταθερά τα τελευταία χρόνια.