Βίντεο από το μοιραίο τροχαίο στο Ηράκλειο 3 χρόνια πριν τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα

Στη δημοσιότητα έρχεται βίντεο-ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το 2023 στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου το οποίο συνδέεται με τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην περιοχή της Αμμουδάρας.

Στο βίντεο καταγράφεται το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί να χάνει την πορεία του και να προσκρούει με μεγάλη δύναμη σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα.

Ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του

Στο όχημα επέβαινε ως συνοδηγός ο 17χρονος Γιώργος Παρασύρης, ενώ οδηγός ήταν ο τότε 18χρονος Νικήτας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 17χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύτηκε για 19 ημέρες στη ΜΕΘ του Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξε.

Σοβαρά τραυματισμένος είχε νοσηλευτεί και ο Νικήτας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Ρωτούσε μόνο για τον φίλο του»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, όταν ο νεαρός οδηγός ανέκτησε τις αισθήσεις του, το πρώτο πράγμα που ρώτησε ήταν για την κατάσταση του φίλου του.

Ο 21χρονος φέρεται να επιζητούσε την εκδίκαση της υπόθεσης, ελπίζοντας – όπως έλεγε – ότι ο πατέρας του 17χρονου θα καταλάβαινε πως δεν έφερε ευθύνη για το δυστύχημα.

Η υπόθεση, ωστόσο, εξελίχθηκε με τραγικό τρόπο, καθώς ο πατέρας του 17χρονου φέρεται να δολοφόνησε τον 21χρονο, σε ένα έγκλημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.