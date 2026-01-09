Βίντεο από το τροχαίο στη Νέα Σμύρνη: Ι.Χ. «καρφώνεται» σε κολόνα στις γραμμές του τραμ

Βίντεο από το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στη Νέα Σμύρνη όπου ένα Ι.Χ. «καρφώθηκε» σε κολόνα στις γραμμές του τραμ, είδε το φως της δημοσιότητας.

Στις εικόνες που ήρθαν στο φως, φαίνεται το αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, και ο οδηγός του να χάνει τον έλεγχο και εν τέλει να καταλήγει πάνω σε κολόνα.

Το αυτοκίνητο διαλύθηκε και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο ατύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγνώστων Μαρτύρων. Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα τα οποία συγκρούστηκαν πάνω στις γραμμές του τραμ, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δύο άτομα.

Από τις έρευνες προκύπτει ότι ένα εκ των δυο οχημάτων φαίνεται πως παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη στη διασταύρωση με αποτέλεσμα να βγάλει εκτός πορείας το διερχόμενο όχημα, το οποίο κατέληξε να συρθεί παράλληλα με τις γραμμές του τραμ.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες όπου προχώρησαν σε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Οι διασώστες χρειάστηκε να κόψουν τις ζώνες για να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τα δυο νεαρά παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν ελαφριά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσε συνεργείο για να απομακρύνει το διαλυμένο όχημα ενώ από την πλευρά της, η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.