Βίντεο από το τροχαίο στο Περιστέρι: Η στιγμή που το 2χρονο παιδί εγκλωβίζεται κάτω από αυτοκίνητο

Στο φως βγήκε βίντεο από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/10) στο Περιστέρι, όταν ένας οδηγός κάμπριο έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το σταθμευμένο όχημα χτύπησε μια γυναίκα με ένα δίχρονο παιδί, οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν τον δρόμο.

Το εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί -ευτυχώς ελαφρά. Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τη μητέρα και παιδί στο νοσοκομείο. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, αποτυπώνεται η στιγμή του τροχαίου αλλά και τα δευτερόλεπτα που ακολουθούν με τους περαστικούς να τρέχουν να απεγκλωβίσουν το παιδάκι κάτω από το σταθμευμένο αυτοκίνητο.