Πολιτική Νίκος Ρωμανός (πολιτικός) Action 24

ΒΙΝΤΕΟ:Χάος στο Action24 με Ρωμανό - Μαργαρίτη: «Πήγαινε στην Πάνια», «Ζήτα συγγνώμη για τα ξυλόλια»

Μεγάλη ένταση στον «αέρα» του Action24 ανάμεσα στον Νίκο Ρωμανό και τον Θόδωρο Μαργαρίτη.

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Νίκος Ρωμανός και Θεόδωρος Μαργαρίτης είχαν μια εκτός ορίων σύγκρουση στον «αέρα» του Action24. 

Καλεσμένοι στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρώτσου, οι κύριοι Ρωμανός και Μαργαρίτης αντάλλαξαν βαρύτατες προσωπικές εκφράσεις σε έντονο ύφος. 

«Να ζητήσετε συγγνώμη για το ξυλόλιο, θα ζητήσετε συγγνώμη από τους συναδέλφους που κρεμάσατε στα μανταλάκια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ;» είπε ο κ. Ρωμανός απευθυνόμενος στον Θόδωρο Μαργαρίτη. 

«Να μου μιλάς στον πληθυντικό, να πας αλλού να τα λες αυτά, να πας στην εκπομπή της Αννίτας Πάνια που είχες πάει μικρούλης και να πουλήσεις τσαμπουκά» είπε ο κ. Μαργαρίτης σε έντονο ύφος προκαλώντας την «έκρηξη» του κ. Ρωμανού: 

«Μήνυση και αγωγή για αυτά τα fake news, κάνετε δολοφονία χαρακτήρα» είπε ο Νίκος Ρωμανός.

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Πολιτική Νίκος Ρωμανός (πολιτικός) Action 24

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