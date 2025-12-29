Βίντεο φρίκης 11 λεπτών η απάντηση του Ισραήλ στους ισχυρισμούς της Χαμάς «δεν στοχεύσαμε αμάχους»

Με ένα πολύ σκληρό βίντεο διάρκειας σχεδόν 11 λεπτών απάντησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ στην τελευταία έκθεση της Χαμάς, σύμφωνα με την οποία δεν στόχευσε αμάχους στη φονική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.



Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση των IDF στο Χ, το βίντεο αυτό αντιπροσωπεύει «ένα μικρό μέρος των βάρβαρων πράξεων κατά τη διάρκεια της σφαγής και δείχνει αυτό που τώρα αρνείται η Χαμάς».



«Αυτοί δεν είναι ισχυρισμοί, αυτά είναι τεκμηριωμένα γεγονότα» λένε οι IDF στην απάντησή τους στις 42 σελίδες της τρομοκρατικής παλαιστινιακής οργάνωσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 άφησε πίσω της περισσότερους από 1.200 νεκρούς στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων 348 νέων που βρέθηκαν δολοφονημένοι στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ Supernova, ενώ άλλοι 251 απήχθησαν στη Γάζα.



Στην έκθεσή της Χαμάς, την οποία μοιράστηκε ο επικεφαλής του Euro-Med Human Rights Monitor, υποστηρίζεται ότι οι τρομοκράτες είχαν οδηγίες να αποφεύγουν τους άμαχους στόχους και ζητά από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ή μια ανεξάρτητη έρευνα για τους ισχυρισμούς σχετικά με τις απώλειες.



Όπως έχει ανακοινώσει το Ισραήλ, πολίτες από τουλάχιστον 40 χώρες σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί, Ταϊλανδοί, Γάλλοι, Γερμανοί, Βρετανοί, Ρώσοι, Αργεντινοί και Καναδοί, καθώς και υπήκοοι από τις Φιλιππίνες, το Νεπάλ, τη Σρι Λάνκα, τη Βραζιλία, τη Χιλή και χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας.