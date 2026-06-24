Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Κυκλοφοριακή «ασφυξία» στον Κηφισό μετά από καραμπόλα 5 οχημάτων

Ελλάδα Σεξουαλική Παρενόχληση Συγγρού Σύλληψη Αστυνομία

Βίντεο: Η στιγμή που συλλαμβάνεται ο επιδειξίας στο Πάντειο - Ακολουθούσε 26χρονη σε διάβαση

Ο νεαρός άνδρας φέρεται να είχε επιτεθεί και σε άλλες κοπέλες στην περιοχή.

Πηγή: Glomex/ΕΡΤ
Πηγή: Glomex/ΕΡΤ
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Η στιγμή που συλλαμβάνεται ο 25χρονος επιδειξίας που ακολούθησε νεαρή κοπέλα σε διάβαση μπροστά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, καταγράφηκε καρέ καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται ο 25χρονος με καταγωγή από την Υεμένη, ενώ συλλαμβάνεται από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ το απόγευμα της Δευτέρας (22/6). Λίγο νωρίτερα είχε ακολουθήσει μία 26χρονη κοπέλα σε διάβαση της Συγγρού, έχοντας το μόριό του σε κοινή θέα.

Η κοπέλα άρχισε να τρέχει και ο δράστης την ακολούθησε μέχρι σημείο στο οποίο υπήρχε παιδική χαρά με ανήλικα παιδιά, όπου και κατάφερε να του ξεφύγει.

Μετά από κλήση στην Αστυνομία, ο 25χρονος εντοπίστηκε στην οδό Λαγουμιτζή και συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που ο νεαρός άνδρας επιτίθεται σε νεαρές κοπέλες στην περιοχή, ενώ συχνάζει στη συγκεκριμένη υπόγεια διάβαση μπροστά στο Πάντειο.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Σεξουαλική Παρενόχληση Συγγρού Σύλληψη Αστυνομία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader