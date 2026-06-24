Βίντεο: Η στιγμή που συλλαμβάνεται ο επιδειξίας στο Πάντειο - Ακολουθούσε 26χρονη σε διάβαση

Η στιγμή που συλλαμβάνεται ο 25χρονος επιδειξίας που ακολούθησε νεαρή κοπέλα σε διάβαση μπροστά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, καταγράφηκε καρέ καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται ο 25χρονος με καταγωγή από την Υεμένη, ενώ συλλαμβάνεται από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ το απόγευμα της Δευτέρας (22/6). Λίγο νωρίτερα είχε ακολουθήσει μία 26χρονη κοπέλα σε διάβαση της Συγγρού, έχοντας το μόριό του σε κοινή θέα.

Η κοπέλα άρχισε να τρέχει και ο δράστης την ακολούθησε μέχρι σημείο στο οποίο υπήρχε παιδική χαρά με ανήλικα παιδιά, όπου και κατάφερε να του ξεφύγει.

Μετά από κλήση στην Αστυνομία, ο 25χρονος εντοπίστηκε στην οδό Λαγουμιτζή και συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που ο νεαρός άνδρας επιτίθεται σε νεαρές κοπέλες στην περιοχή, ενώ συχνάζει στη συγκεκριμένη υπόγεια διάβαση μπροστά στο Πάντειο.