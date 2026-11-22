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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου όταν λαμπάδιασε αυτοκίνητο που λαμπάδιασε έξω από την Λάρισα και συγκεκριμένα στον δρόμο προς τον Τύρναβο, στο ύψος της Γιάννουλης.

Η φωτιά ξέσπασε στο όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες λίγο μετά τις 4 μ.μ., με τους πυροσβέστες να σπεύδουν στο σημείο με δύο οχήματα για την κατάσβεση.

Προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος. Για την κατάσβεση επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.