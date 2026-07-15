Βίντεο με άλογο της Βρετανικής Βασιλικής Φρουράς λίγο πριν καταρρεύσει λόγω του καύσωνα

Εμφανή σημάδια εξάντλησης έδειξε ένα από τα άλογα της Βασιλικής Φρουράς στο Λονδίνο, που πλήττεται από θερμοκρασίες ρεκόρ, αναγκάζοντας τον φρουρό αναβάτη του να ενεργοποιήσει το κουμπί έκτακτης ανάγκης. Βίντεο που τράβηξαν τουρίστες δείχνει το άλογο να χαμηλώνει συνεχώς το κεφάλι του και για λίγο να αφήνει έξω τη γλώσσα του, κάτι που προκάλεσε ανησυχία.

Τη στιγμή που ένας τουρίστας πλησίασε για να φωτογραφηθεί μαζί του, ο φρουρός πάτησε το κουμπί έκτακτης ανάγκης. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας ακόμη φρουρός βγήκε από το κτίριο για να βοηθήσει. Στη συνέχεια οι φρουροί οδήγησαν το άλογο και τον αναβάτη του στη σκιά.

Έντονες αντιδράσεις

Το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 200.000 προβολές στα social media, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν οργή για την παραμονή των αλόγων σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες. «Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο: «Χρειάζονται πέντε εργάσιμες ημέρες για να απαντήσουν στο κουμπί έκτακτης ανάγκης;»



Άλλοι στάθηκαν στο ίδιο το τελετουργικό της Βασιλικής Φρουράς, υποστηρίζοντας ότι «όσο σημαντική κι αν είναι η παράδοση, η κοινή λογική πρέπει να υπερισχύει – κάνει υπερβολική ζέστη τόσο για το άλογο όσο και για τον άνθρωπο», ενώ δεν έλειψαν όσοι ζήτησαν να αναθεωρηθεί ο τρόπος φύλαξης των ανακτόρων.



Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αντίστοιχο περιστατικό. Μόλις δύο μήνες νωρίτερα, στη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος ζέστης της Πρωτομαγιάς, ένα ακόμη άλογο της Βασιλικής Φρουράς δυσφορούσε λόγω των ακραίου καύσωνα μπροστά στους τουρίστες.

