Βίντεο με αντιεξουσιαστές να ποδοπατούν προϊόντα Βιολάντα σε σούπερ μάρκετ στον Βόλο

«Έφοδο» σε μάρκετ του Βόλου έκαναν σήμερα μέλη που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, διαμαρτυρόμενοι για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες που βρίσκονταν σε βάρδια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Gegonota.news, οι διαδηλωτές άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα για «κάτεργο» που «δολοφονεί εργάτες», πέταξαν τρικάκια και έριξαν από τα ράφια προϊόντα της μπισκοτοβιομηχανίας.

Λίγο αργότερα άρχισαν να ποδοπατούν τα μπισκότα με τους πελάτες να μένουν αποσβολωμένοι μέχρι την αποχώρηση των αντιεξουσιαστών.

Μάλιστα, το βίντεο αναρτήθηκε από τον Συντονισμό Συλλογικοτήτων Ενάντια στην Καύση Σκουπιδιών: