Βίντεο με Έλληνες του Καράκας να περιγράφουν όλα όσα έζησαν: «Ανησυχία υπήρχε, αλλά το ξέραμε»

Το Καράκας μοιάζει με πόλη φάντασμα μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας, στην οποία συνελήφθη ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του.



Η επίθεση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, με τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, να συλλαμβάνουν τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, κυριολεκτικά μέσα από την κρεβατοκάμαρά τους στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.



Στο Καράκας ζουν και Έλληνες, οι οποίοι έχουν θορυβηθεί από τα γεγονότα. Δύο από αυτούς μίλησαν σε ελληνικά τηλεοπτικά δίκτυα και περιέγραψαν το πώς είναι η ζωή τους μετά την επίθεση των ΗΠΑ.



«Έμείς όλοι είπαμε να κάτσουμε στα σπίτια μας, είχαμε πάρει φαΐ για 10-15 ημέρες και πολύ παραπάνω γιατί ακούγαμε ότι σε οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσε να γίνει αυτό», περιέγραψε ο άνδρας.



Ο άνδρας που ζει στο κέντρο του Καράκας με την σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, φοβάται για την ενδεχόμενη δράση παραστρατιωτικών ομάδων, αλλά και το πιθανό πλιάτσικο στα σούπερ μάρκετ.



«Οι δρόμοι είναι άδειοι, ο στρατός έχει βγει στους δρόμους γιατί φοβούνται το πλιάτσικο στα σούπερ μάρκετ γιατί στο Καράκας έχει πολλή φτώχεια, πολλή πείνα. Υπάρχουνε παραστρατιωτικές ομάδες, όταν γίνονται αυτά τα πράγματα και είναι στον δρόμο. Δηλαδή, άμα πας εναντίον του Μαδούρο και βγεις με σημαίες «Ελευθερία, ελευθερία» σε πυροβολάνε», είπε ακόμη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας του Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, περιγράφει στον ΣΚΑΙ τις δραματικές στιγμές που έζησαν την ώρα της επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.



«Σα να το περιμένανε, τώρα έχουμε 4-5 μήνες με αυτό το θέμα, 2 παρα 15 τα μεσάνυχτα ήταν, ακούσαμε τους βομβαρδισμούς, χτυπήσανε συγκεκριμένα σημεία. Ακούσαμε ότι συνέλαβαν τον πρόεδρο και τη σύζυγό του» είπε ακόμη.



Ο άνδρας, τόνισε ότι «ανησυχία υπήρχε, μην γίνει κανένα λάθος αλλά το ξέραμε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρουν, εδώ και πολύ καιρό, είχαν λάβει οδηγίες από το κράτος με το τι θα πρέπει να κάνουν εάν συμβεί κάποιο τέτοιο γεγονός.