Βίντεο με φωτιά σε ταράτσα σπιτιού στους Αγίους Αναργύρους - Ακούστηκαν εκρήξεις

Πανικός επικράτησε στο απόγευμα της Κυριακής 2 Νοεμβρίου έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε ταράτσα σε σπίτι στους Αγίους Αναργύρους.



Αμέσως κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ακούστηκαν αρχικά εκρήξεις -πιθανώς από φιάλες αερίου- και στη συνέχεια εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά με τον πυκνό μαύρο καπνό να είναι ορατός από μακριά.



Στο σημείο έφτασαν άμεσα 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός αστυνομικών οι οποίοι απομάκρυναν κατοίκους και γείτονες από το σημείο.



Όπως θα δείτε και στο βίντεο, μια μεγάλη σιδεριά πολύ πιθανόν από εξωτερική μονάδα air-condition βρίσκεται στο έδαφος, αφού τινάχτηκε στον αέρα.





Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγη ώρα αργότερα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να βρίσκονται στο σημείο.