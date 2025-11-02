Βίντεο με φωτιά σε ταράτσα σπιτιού στους Αγίους Αναργύρους - Ακούστηκαν εκρήξεις
Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής και αστυνομικοί στο σημείο - Πιθανώς από εξωτερική μονάδα air condition προήλθαν οι εκρήξεις.
Πανικός επικράτησε στο απόγευμα της Κυριακής 2 Νοεμβρίου έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε ταράτσα σε σπίτι στους Αγίους Αναργύρους.
Αμέσως κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ακούστηκαν αρχικά εκρήξεις -πιθανώς από φιάλες αερίου- και στη συνέχεια εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά με τον πυκνό μαύρο καπνό να είναι ορατός από μακριά.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός αστυνομικών οι οποίοι απομάκρυναν κατοίκους και γείτονες από το σημείο.
Όπως θα δείτε και στο βίντεο, μια μεγάλη σιδεριά πολύ πιθανόν από εξωτερική μονάδα air-condition βρίσκεται στο έδαφος, αφού τινάχτηκε στον αέρα.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγη ώρα αργότερα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να βρίσκονται στο σημείο.