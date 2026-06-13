Γερανοφόρο πήρε... παραμάζωμα πινακίδα στον Κηφισό - Κινδύνευσαν οι επιβάτες μοτοσικλέτας

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη λεωφόρο Κηφισού, όταν γερανοφόρο όχημα που κινούταν με σηκωμένο τον βραχίονά του προσέκρουσε σε υπερυψωμένη πινακίδα σήμανσης, θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς.

Όπως θα δείτε στο σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο βραχίονας του γερανοφόρου χτύπησε τη μεταλλική πινακίδα, ξηλώνοντας μεγάλο τμήμα της που έπεσε στο οδόστρωμα.

Πίσω από το γερανοφόρο ακολουθούσε μοτοσικλέτα με δύο επιβάτες, οι οποίοι γλίτωσαν από τα... χειρότερα για κλάσματα του δευτερολέπτου. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η πτώση του τμήματος της πινακίδας, προκάλεσε αστάθεια. Ωστόσο, ο οδηγός της μοτοσικλέτας κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχό.

Το βίντεο δείχνει το περιστατικό και το πώς σώθηκαν από θαύμα οι δύο αναβάτες, σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Αττικής.