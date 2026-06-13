Ελλάδα Τροχαίο Κηφισός Μοτοσικλέτα Tik Tok

Γερανοφόρο πήρε... παραμάζωμα πινακίδα στον Κηφισό - Κινδύνευσαν οι επιβάτες μοτοσικλέτας

Το βαρύ όχημα με σηκωμένο τον γερανό του βρήκε την πινακίδα και το κομμάτι της έπεσε στον δρόμο ενώ η μηχανή ήταν από πίσω.

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Φωτ. SCREENSHOT, X
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη λεωφόρο Κηφισού, όταν γερανοφόρο όχημα που κινούταν με σηκωμένο τον βραχίονά του προσέκρουσε σε υπερυψωμένη πινακίδα σήμανσης, θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς.

Όπως θα δείτε στο σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο βραχίονας του γερανοφόρου χτύπησε τη μεταλλική πινακίδα, ξηλώνοντας μεγάλο τμήμα της που έπεσε στο οδόστρωμα.

Πίσω από το γερανοφόρο ακολουθούσε μοτοσικλέτα με δύο επιβάτες, οι οποίοι γλίτωσαν από τα... χειρότερα για κλάσματα του δευτερολέπτου. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η πτώση του τμήματος της πινακίδας, προκάλεσε αστάθεια. Ωστόσο, ο οδηγός της μοτοσικλέτας κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχό.

Το βίντεο δείχνει το περιστατικό και το πώς σώθηκαν από θαύμα οι δύο αναβάτες, σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Αττικής.

@john_kak7 Άγιο είχαν τα παιδιά με την μηχανή. #acciden #athens #periferiaattikis #road #greece ♬ πρωτότυπος ήχος - Ιωαννης Κακουλης

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