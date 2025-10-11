Βίντεο με μια 10χρονη να σώζει τον μικρότερο αδελφό της από βέβαιο πνιγμό στο Τέξας

Ένα κοριτσάκι μόλις 10 ετών, η Λία, αποσοβεί με την ψυχραιμία της αλλά και τις γνώσεις της μια σίγουρη οικογενειακή τραγωδία στο Τέξας. Η μικρή κατάφερε να σώσει τη ζωή του 7χρονου Λόγκαν, όταν εκείνος άρχισε να πνίγεται από μια καραμέλα την ώρα που έπαιζαν μαζί σε τραμπολίνο στην αυλή του σπιτιού τους, στην περιοχή Lavon.

Τα δύο αδέλφια βιντεοσκοπούσαν το παιχνίδι τους, όπου φαίνονται να πηδούν γελώντας, κρατώντας καραμέλες στο στόμα. Ξαφνικά, ο 7χρονος σταματά, κρατά το στήθος του και προσπαθεί μάταια να ανασάνει, καθώς η καραμέλα έχει σφηνωθεί στον λαιμό του.

Χωρίς να χάσει δευτερόλεπτο, η 10χρονη Λία έτρεξε κοντά του, τον χτύπησε δυνατά την πλάτη και στη συνέχεια εφάρμοσε την τεχνική Χάιμλιχ, καταφέρνοντας έτσι να απομακρύνει την καραμέλα από τον λαιμό του και να τον επαναφέρει. Ο Λόγκαν σώθηκε την τελευταία στιγμή, χάρις στην ψυχραιμία της μεγαλύτερης αδελφής του η οποία αποδείχθηκε ο φύλακας άγγελός του.

Συγκινημένη η μητέρα των δύο παιδιών

Το βίντεο, που κατέγραψε ολόκληρη τη σκηνή, δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία της Lavon, η οποία επαίνεσε τη μικρή για την ψυχραιμία και τις γνώσεις της. Όπως έγινε γνωστό, η Λία είχε μάθει την τεχνική Χάιμλιχ μέσα από μαθήματα πρώτων βοηθειών για babysitting και από τη μητέρα της, που εργάζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Η μητέρα των παιδιών, Χέδερ Τζέιμς, δήλωσε συγκινημένη στο NBC News: «Ήταν δύσκολο να δω το βίντεο. Όσο και αν πονάει η καρδιά μου να το βλέπω, είμαι τόσο περήφανη για αυτήν».

Η Χέδερ, που συμμετέχει στο τμήμα ειδικών προγραμμάτων του Αστυνομικού Τμήματος Lavon και διδάσκει μαθήματα διάσωσης, εξήγησε ότι βρισκόταν στην κουζίνα όταν συνέβη το περιστατικό. Η κόρη της έτρεξε αμέσως να την ενημερώσει, ενώ ο μικρός Λόγκαν, έχοντας συνειδητοποιήσει πόσο επικίνδυνη ήταν η στιγμή, «ορκίστηκε ότι δεν θα ξαναμπεί στο τραμπολίνο με καραμέλα στο στόμα».