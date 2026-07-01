Βίντεο με ουκρανικό πύραυλο Flamingo να χτυπά ρωσικό εργοστάσιο όπλων - Κόλαση φωτιάς στο σημείο

Με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Flamingo FP-5, που έχουν αναπτυχθεί από την ουκρανική αμυντική βιομηχανία, επλήγη τα ξημερώματα της 27ης Ιουνίου στρατηγικής σημασίας ρωσική αμυντική εγκατάσταση στην πόλη Βόλγκογκραντ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Στόχος της επίθεσης ήταν το Ομοσπονδιακό Ερευνητικό και Παραγωγικό Κέντρο Titan-Barrikady, μία από τις σημαντικότερες βάσεις της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας, η οποία κατασκευάζει εκτοξευτές για τα στρατηγικά πυραυλικά συστήματα Yars και Topol-M, καθώς και για το βαλλιστικό σύστημα Iskander-M.

«Οι επιβεβαιωμένες επιτυχίες ακολουθήθηκαν από πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα όπου παράγονται συστήματα πυροβολικού και εξειδικευμένος στρατιωτικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων για πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στις επιθέσεις εναντίον του λαού μας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Το Titan-Barrikady, που ανήκει στον κρατικό διαστημικό οργανισμό Roscosmos, κατασκευάζει επίσης βαρέα συστήματα πυροβολικού, ναυτικά πυροβόλα και παράκτια αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα. Η εγκατάσταση βρίσκεται υπό διεθνείς κυρώσεις από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Από την πλευρά της Ρωσίας, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βόλγκογκραντ, Αντρέι Μποτσάροφ, επιβεβαίωσε ότι «εναέριοι στόχοι υψηλής ταχύτητας» έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Κρασνοοκτιάμπρσκι, χωρίς όμως να κατονομάσει το εργοστάσιο. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται το Titan-Barrikady.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ εκδηλώθηκαν περιορισμένες πυρκαγιές που τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο. Όπως υποστήριξε, δεν υπήρξαν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.

