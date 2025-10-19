Βίντεο με θύμα δηλητηρίασης από τζατζίκι σε ταβέρνα της Ναυπάκτου - «Μοιράζομαι την εμπειρία μου...»

Δύο άνθρωποι έπαθαν δηλητηρίαση από τζατζίκι που έφαγαν σε γνωστό εστιατόριο στη Ναύπακτο με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νοσοκομείο.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ενημερωτική ιστοσελίδα nafpaktianews.gr, ο ένας εκ των ασθενών, λιποθύμησε φτάνοντας στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και να υποστεί κάταγμα σε θωρακικό σπόνδυλο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, όπου νοσηλεύτηκε για τέσσερις ημέρες. Στην ίδια κλινική εισήχθη και μία γυναίκα, με τα ίδια ακριβώς συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης – σπασμούς, εμετούς και λήθαργο.



Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο τζατζίκι, το οποίο φαίνεται να είχε αλλοιωθεί ή να είχε παρασκευαστεί υπό μη κατάλληλες συνθήκες. Όσοι από τους πελάτες το κατανάλωσαν σε μεγαλύτερη ποσότητα, παρουσίασαν και πιο έντονα συμπτώματα.

Τι λέει ο άνδρας για την περιπέτειά του



«Αυτή είναι η δική μου αλήθεια. Μοιράζομαι τη δική μου εμπειρία, με το πρόσωπό μου και με ειλικρίνεια. Δεν κρύβομαι πίσω από σχόλια ή ψευδώνυμα. Ό,τι λέω βασίζεται σε όσα έζησα ο ίδιος, και το κάνω γιατί πιστεύω πως η ειλικρίνεια έχει αξία ειδικά όταν περνάς κάτι δύσκολο.



Οποιαδήποτε ειρωνικά, προσβλητικά ή υποτιμητικά σχόλια είναι απαγορευτικά και θα διαγράφονται άμεσα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλήσει τη δική του αλήθεια με σεβασμό», ανέφερε ο κ. Γιώργος Πατσάλος σε βίντεο που ανέβασε στο Facebook έχοντας εμφανή τα σημάδια από την περιπέτεια που έζησε.