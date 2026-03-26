Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία σε βενζινάδικο στο Αγρίνιο - Απειλεί με μαχαίρι τον υπάλληλο

Καρέ καρέ καταγράφηκε ληστεία σε βενζινάδικο στο Αγρίνιο το βράδυ της 25ης Μαρτίου, με τον δράστη να απειλεί τον υπάλληλο και να φεύγει έχοντας αποσπάσει 700 ευρώ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που μετέδωσε το agriniopress.gr, ο ληστής κινήθηκε γρήγορα προς τον υπάλληλο, τον απείλησε με μαχαίρι και του ζήτησε τις εισπράξεις του ταμείου.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άρπαξε το χρηματικό ποσό και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε σκούτερ και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο υπάλληλος ενημέρωσε άμεσα την ΕΛΑΣ, που έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους το υλικό και εξετάζουν τις κάμερες στην επιχείρηση προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη του δράστη.