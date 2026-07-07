Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική συμπλοκή στην Ημαθία - Ιδιοκτησιακά θέματα πίσω από το έγκλημα

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε στην Κουλούρα Ημαθίας, με θύμα έναν 32χρονο και έναν 62χρονο τραυματία, ενώ βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει ο FLASH καταγράφει τις δραματικές στιγμές του αιματηρού επεισοδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του FLASH στη Θεσσαλονίκη Βασίλη Παπαναστασούλη, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι πίσω από την αιματηρή επίθεση βρίσκονται ιδιοκτησιακά προσωπικά θέματα που χώριζαν τον 48χρονο δράστη με τα δύο θύματα. Ο 48χρονος φέρεται να είχε παραχωρήσει στο παρελθόν ένα οικόπεδο στους δύο άνδρες προκειμένου να το καλλιεργούν, με τις μεταξύ τους διαφορές να έχουν οξυνθεί.

Παράλληλα, διαψεύδονται οι αρχικές πληροφορίες που ήθελαν τον 48χρονο να είναι τοξικοεξαρτημένος.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται το άγριο σκηνικό το οποίο σημειώθηκε στη μέση του δρόμου. Παιδιά που βρίσκονταν κοντά στο σκηνικό τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους την ώρα της συμπλοκής.

Υπενθυμίζεται ότι το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε έπειτα από έντονο διαπληκτισμό του 48χρονου με τους δύο άνδρες Ρομά. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυμάτισε τον 62χρονο, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι στον 32χρονο, καταφέρνοντάς του χτύπημα στο στήθος, κάτω από την καρδιά, το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο.

Ο 48χρονος συνελήφθη και η προανάκριση συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία.