Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της απόδρασης του 48χρονου Αλβανού από τις φυλακές Κορυδαλλού

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 48χρονος κρατούμενος καταφέρνει να αποδράσει από τις φυλακές Κορυδαλλού βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ο άνδρας, αλβανικής υπηκοότητας, εκμεταλλεύτηκε τη διαδικασία της πρωινής τροφοδοσίας, περίπου στις 08:30, τη στιγμή που βρισκόταν σε εξέλιξη η μεταφορά άρτου. Ο 48χρονος εργαζόταν στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων και συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία, γεγονός που φέρεται να διευκόλυνε την απόδρασή του.

Στο οπτικό υλικό που παρουσιάστηκε στον ΣΚΑΪ, ο κρατούμενος εμφανίζεται να τρέχει με κατεύθυνση εκτός του χώρου κράτησης, επιχειρώντας να διαφύγει, ενώ δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι τον καταδιώκουν λίγα μέτρα πίσω του, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον ακινητοποιήσουν.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 48χρονος εξέτιε ποινή κάθειρξης για υποθέσεις ναρκωτικών. Στο παρελθόν είχε κριθεί κατάλληλος για τη χορήγηση τακτικών αδειών από το αρμόδιο συμβούλιο, έχοντας λάβει τρεις άδειες μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, τις οποίες, όπως σημειώνεται, είχε τηρήσει χωρίς παραβίαση των όρων, επιστρέφοντας εμπρόθεσμα στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Είχε προηγηθεί η μεταγωγή του στον Κορυδαλλό από τις φυλακές Κέρκυρας, όπου κρατούνταν το προηγούμενο διάστημα. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απελευθέρωση κρατουμένου.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, ενώ οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του δραπέτη συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.