Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φωτιάς στην Άνοιξη - Συνελήφθη 50χρονος

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να έβαλε τη φωτιά σε ξερά χόρτα στην Άνοιξη Αττικής φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο FLASH, ο οποίος άμεσα συνελήφθη από τις Αρχές.

Στο βίντεο καταγράφεται ο 50χρονος να σταματάει για λίγα λεπτά σε ένα σημείο, στη συνέχεια να απομακρύνεται κρατώντας μια σακούλα, ενώ λίγο αργότερα ξεσπά φωτιά στο ίδιο σημείο.

Η στιγμή που εκδηλώνεται η πυρκαγιά την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, στην Άνοιξη Αττικής. Ένας άνδρας απομακρύνεται από το σημείο και συνελήφθη αργότερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. pic.twitter.com/tGipytJ5gG — Flash.gr (@flashgrofficial) July 18, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 50χρονο υπήκοο Αλβανίας, έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), καθώς φέρεται να προκάλεσε σκόπιμα τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στην Άνοιξη Αττικής.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 00:33 σε ξερά χόρτα και απορρίμματα, σε μικρή απόσταση από δασική περιοχή. Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την εξάπλωσή της προς τις δασικές εκτάσεις της Άνοιξης και της Εκάλης, καθώς και τον κίνδυνο να απειληθούν οι κοντινοί οικισμοί.

Ο 50χρονος εντοπίστηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση.

579 πρόστιμα, συνολικού ύψους 789.076,30 ευρώ

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 18 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 579 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 789.076,30 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 182 (89,22%) είναι από αμέλεια και οι 22 (10,78%) από πρόθεση.



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος επισημαίνουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση θα διερευνάται σε βάθος, με εξάντληση όλων των διαθέσιμων ανακριτικών και επιχειρησιακών μέσων.



Καθιστούν σαφές ότι τέτοιες πράξεις, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και τον δασικό πλούτο της χώρας, θα αντιμετωπίζονται με μηδενική ανοχή. Οι υπαίτιοι θα εντοπίζονται, θα συλλαμβάνονται και θα οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών.