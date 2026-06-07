Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύλληψη του Τζέιμς Δαλαμάγκα - Στο «φρούριο» που κρυβόταν βρέθηκε βαλίστρα

Ο 55χρονος, Τζέιμς Δαλαμάνγκας ένας από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους των αυστραλιανών αρχών και της Interpol για τη δολοφονία Έλληνα ομογενούς πριν από 27 χρόνια, έπεσε στα χέρια των ελληνικών αρχών, την ώρα που έβγαινε από το κρησφύγετό του. Ο άνδρας επέβαινε σε αγροτικό όχημα μαζί με τη σύντροφό του και τον πατέρα του.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα flamis.gr, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας ακινητοποίησαν το όχημα με το πρόσχημα ενός τυπικού ελέγχου. Ο 55χρονος, ωστόσο, δεν έφερε κανένα έγγραφο και έτσι τον προσήγαγαν για εξακρίβωση στοιχείων.

Κατά την έρευνα στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν μία βαλλίστρα, και κάποια έγγραφα τα οποία αξιολογούν. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας PatraPress, ο κατηγορούμενος, ο οποίος τελικά ομολόγησε τη δολοφονία και αποκάλυψε τα πραγματικά του στοιχεία, παραδέχθηκε πως όσα χρόνια βρισκόταν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Αίγιο, δεν είχε εκδώσει ποτέ δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Φωτ. PATRAPRESS.GR

O άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα τον οποίο οι διωκτικές αρχές αναζητούσαν σε ολόκληρο τον πλανήτη για περισσότερα από 26 χρόνια, βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών αρχών από σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου ο James (Τζέιμς) Δαλαμάγκας,



Ο Δαλαμάγκας κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία ενός Έλληνα ομογενούς στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τον Απρίλιο του 1999 και είχε επικηρυχθεί από τις αυστραλιανές αρχές με το ποσό των 200.000 δολαρίων Αυστραλίας -περίπου 123.000 ευρών. Το θύμα του ήταν ο 32χρονος -τότε- ομογενής Γιώργος Γιαννόπουλος, πατέρας δύο παιδιών.

Το μοιραίο λάθος

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Patrapress.gr, ο 55χρονος είχε καταφέρει να εξαφανίσει τα ίχνη του αλλάζοντας το όνομά του σε «Αντώνης Τζίμας» και τα τελευταία χρόνια είχε βρει καταφύγιο στην περιοχή Άλσος Αιγιαλείας.



Οι έμπειροι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας, αξιοποιώντας συγκεκριμένες πληροφορίες, παρακολουθούσαν το κρησφύγετό του. Επί τρεις ολόκληρες ημέρες, περίμεναν υπομονετικά τον καταζητούμενο να κάνει το μοιραίο λάθος και να βγει από το σπίτι του. Το λάθος αυτό έγινε σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου 2026. Μόλις ο Δαλαμάγκας πέρασε την πόρτα, οι άνδρες της Ασφάλειας επενέβησαν αστραπιαία και του πέρασαν χειροπέδες.

Το κρησφύγετο του Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αίγιο.

Το χρονικό του εγκλήματος

Στις 25 Απριλίου 1999 (Ημέρα ANZAC), ο Δαλαμάγκας μαχαίρωσε θανάσιμα τον Γιαννόπουλο σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μπέλμορ του Σίδνεϊ, όταν το θύμα προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει έναν καυγά. Αμέσως μετά το έγκλημα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, όμως εκείνος κατάφερε να διαφύγει και πιστεύεται ότι κατέφυγε στην Ελλάδα, όπου κρυβόταν μέχρι σήμερα χρησιμοποιώντας διάφορα ψευδώνυμα. Φέρεται να χρησιμοποιούσε τα ονόματα «Τζέιμς», «Τζιμ», «Τιμ», «Δημήτριος», «Δημήτρης», «Μήτσος», «Τάκης», «Κάνης» ενώ θεωρείται βέβαιο ότι μιλάει καλά ελληνικά λόγω των χρόνων που έχει ζήσει στην Ελλάδα.

Οι έρευνες και η επικήρυξη

Οι αυστραλιανές αρχές, σε συνεργασία με την Interpol και την Ελληνική Αστυνομία, είχαν καταλήξει στην εκτίμηση ότι είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, προστατευόμενος πιθανότατα από έναν στενό κύκλο ανθρώπων.



Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει ανακοινώσει χρηματική αμοιβή ύψους 200.000 δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 123.000 ευρώ) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.



Το 2003 οι ελληνικές αρχές είχαν αναλάβει τη δίωξη, ωστόσο το έγκλημα βάσει του ελληνικού δικαίου αντιμετώπισε τον κίνδυνο της 20ετούς παραγραφής, γεγονός που ώθησε τις αυστραλιανές αρχές να ανανεώσουν τις δημόσιες εκκλήσεις τους με σύγχρονα ψηφιακά σκίτσα για το πώς μοιάζει σήμερα.