Βίντεο ντοκουμέντο από τη Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της έκρηξης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα

Ραγδαίες φαίνεται πως θα είναι σήμερα οι εξελίξεις στην υπόθεση των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με την Ελληνική Αστυνομία να αναφέρει πως «τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία».

Σε μία από τις επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης ((1/7) έχασε τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της πολυτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, η οποία υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της.

Την υπόθεση χειρίζεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και στο πλαίσιο των ερευνών συλλέγεται και αξιολογείται υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ εξετάζονται οι κινήσεις ατόμων και οχημάτων στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις (έγιναν σε διάστημα 17 λεπτών).

Μάλιστα, το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας όπου καταγράφεται η στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα:

Βίντεο ντοκούμεντο: Η Η στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα pic.twitter.com/aWxHpj5WhI — Flash.gr (@flashgrofficial) July 2, 2026

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τουλάχιστον τρία άτομα που φέρεται να κινήθηκαν με δίκυκλα πριν και μετά τα περιστατικά στις συγκεκριμένες περιοχές. Η συμμετοχή και ο ρόλος τους διερευνώνται, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν.

Παράλληλα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται ευρήματα που περισυνελέγησαν, με στόχο την εξαγωγή στοιχείων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Επίσης εξετάζεται τυχόν σύνδεση με άλλες υποθέσεις, χωρίς -μέχρι στιγμής- να έχουν ανακοινωθεί επίσημα συμπεράσματα.

«Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στην ΕΡΤ και ανάφερε πως οι αστυνομικές Αρχές αναμένουν σύντομα σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση. «Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς» δήλωσε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στην επίθεση συμμετείχαν «τουλάχιστον τρία άτομα».

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, καθώς «η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα», «τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία».

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησε ότι οι ερευνητές εξετάζουν εκτενές υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγραφεί σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών.

«Έχει ενοχλήσει κάποιους η μη ύπαρξη καταλήψεων»

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε και στις επιχειρήσεις εκκένωσης καταλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι σήμερα ουσιαστικά δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις σε πανεπιστημιακούς χώρους. «Προφανώς και έχει ενοχλήσει κάποιους ανθρώπους αυτή η εικόνα, αυτή που πρέπει να είναι η εικόνα ενός πανεπιστημίου», σχολίασε.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου κλείνοντας έστειλε μήνυμα κατά της βίας, με αφορμή τη θανατηφόρα κατάληξη της υπόθεσης. «Δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπρηστικός μηχανισμός. Αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή», είπε.