Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή στην Περαία: Έβγαλαν ρόπαλα και μαχαίρια για μια γυναίκα

Σοκ έχει προκαλέσει η άγρια συμπλοκή στην Περαία, όπου ομάδες νεαρών συγκρούστηκαν για τα μάτια μιας γυναίκας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.



Το βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ καταγράφει την αγριότητα της συμπλοκής, καθώς οι νεαροί πάλεψαν σώμα με σώμα, έχοντας μαζί τους ολόκληρα οπλοστάσια. Μαδέρια, λοστάρια, μαχαίρια κι ό,τι άλλο μπόρεσαν να επιστρατεύσουν για να χτυπήσουν την αντίπαλη ομάδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αιτία φαίνεται πως ήταν μια... κοπέλας, ωστόσο, οι Αρχές δεν αποκλείουν να κρύβεται κάτι άλλο πίσω από τον άγριο καυγά.

Οι δράστες που συμμετείχαν στο επεισόδιο βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατα αδικήματα. Η εισαγγελέας Θεσσαλονίκης άσκησε κακουργηματικές διώξεις σε πέντε από τα άτομα της αιματηρής συμπλοκής, όπου τραυματίστηκε σοβαρά 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Το ότι τραυματίστηκε μόνο ένας, είναι θαύμα, καθώς όπως φαίνεται και στο βίντεο δεν ήταν απλά μια διένεξη, αλλά δολοφονικές επιθέσεις εκατέρωθεν. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Σοκαριστικό βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος, ο οποίος δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι στο συκώτι και τη σπλήνα. Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, υπό φρούρηση, σε νοσοκομείο της πόλης.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ομάδα ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο 20χρονος, επιτέθηκε με ξύλα και ρόπαλα σε έναν 47χρονο και τον 26χρονο ανιψιό του, αλβανικής καταγωγής. Κατά την εξέλιξη της συμπλοκής, ο 47χρονος φέρεται να αντεπιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας τον 20χρονο και έναν ακόμη 21χρονο.

Οι αστυνομικές έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων: τεσσάρων νεαρών Ελλήνων ηλικίας 18 έως 21 ετών και του 47χρονου.

Εκτός του νοσηλευόμενου, άπαντες οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέως, η οποία τους απήγγειλε κατηγορίες για κακουργηματική συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία. Επιπλέον, στον 47χρονο απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.