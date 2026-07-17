Βίντεο-ντοκουμέντο από την έκρηξη έξω από το σπίτι του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό

Νέο βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης έξω από την κατοικία του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό δόθηκε στη δημοσιότητα, με τον γενικό εισαγγελέα της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, να ανακοινώνει ότι οι Αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν ένα από τα σημαντικότερα αποδεικτικά στοιχεία της έρευνας για την υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας του.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, πρόκειται για υλικό από κάμερα παρακολούθησης, η οποία φέρεται να είχε τοποθετηθεί εκ των προτέρων κοντά στο σημείο της επίθεσης. Στο βίντεο διακρίνεται ο Γερμολάεφ να κινείται μαζί με μέλη της οικογένειάς του και, τη στιγμή που ανεβαίνουν τα σκαλιά της εισόδου του κτιρίου, να σημειώνεται η έκρηξη.

Όπως μεταδίδει το ουκρανικό μέσο UNN, οι ύποπτοι φέρονται να επιχείρησαν να καταστρέψουν το συγκεκριμένο αποδεικτικό υλικό. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ειδικοί της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατάφεραν να το ανακτήσουν και να το εντάξουν στη δικογραφία.

Οι καταγγελίες του Γερμολάεφ

Ο Βαντίμ Γερμολάεφ υποστηρίζει ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται εν ενεργεία και πρώην στελέχη της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών (GUR) του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας.

Σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω των δικηγόρων του, ο επιχειρηματίας ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν εμπλοκή προσώπων που συνδέονται με την υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας στην απόπειρα δολοφονίας.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν τη θέση του Γερμολάεφ και δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωσή τους από τις αρμόδιες δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές.

Η έρευνα των γαλλικών Αρχών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι γαλλικές ερευνητικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει ως ύποπτη την Ουκρανή υπήκοο Αναστασία Μπερεζόφσκα, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για φερόμενη τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση.

Η έκρηξη σημειώθηκε τη στιγμή που ο Γερμολάεφ αποχωρούσε από πολυκατοικία μαζί με τη σύντροφό του και τον 13χρονο γιο τους. Από την επίθεση ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η σύντροφός του υπέστη επίσης βαρύτατους τραυματισμούς.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη με τις γαλλικές αρχές να συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.