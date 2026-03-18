Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση μεταξύ Τούρκων μαφιόζων στη Νέα Μάκρη

Σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες σε κεντρικό δρόμο στη Νέα Μάκρη, όταν τρεις Τούρκοι μαφιόζοι αντάλλαξαν πυροβολισμούς αδιαφορώντας για την παρουσία πολιτών.

Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA καταγράφει τη στιγμή των πυροβολισμών, με τη συμπλοκή να σημειώνεται στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στη συμβολή με την οδό Πλαταιών.

«Πυροβολούσαν στη μέση του δρόμου»

Σύμφωνα όσα αναφέρονται, οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον τζιπ ομοεθνών τους, χωρίς να υπολογίζουν τον κίνδυνο για διερχόμενους πολίτες. Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τη δράση Τούρκων μαφιόζων στην Ελλάδα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι 300 έως 400 άτομα σχετίζονται με τέτοιες ομάδες.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 12 νεκροί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και δεκάδες περιστατικά με πυροβολισμούς σε περιοχές όπως η Γλυφάδα, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη.

Συλλήψεις μετά από επιχείρηση

Οι τρεις Τούρκοι υπήκοοι οδηγήθηκαν τη Δευτέρα ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνική Αστυνομία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας από τους φυσικούς δράστες της επίθεσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναζητούν ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η υπόθεση αφορά αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δράστες είχαν εμπλακεί αρχικά σε συμπλοκή μέσα σε σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια έστησαν καρτέρι στον στόχο τους. Αφού τον παρακολουθούσαν για περίπου 10 λεπτά, τον πλησίασαν τη στιγμή που επιβιβάστηκε στο όχημά του και άνοιξαν πυρ, «γαζώνοντας» το αυτοκίνητο με τουλάχιστον επτά σφαίρες πριν εξαφανιστούν πεζοί στα γύρω στενά.

Σενάριο ξεκαθαρίσματος

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τις διασυνδέσεις των εμπλεκομένων, με το επικρατέστερο σενάριο να κάνει λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων ομάδων. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία εντείνει τις προσπάθειες για τον περιορισμό της δράσης οργανωμένων κυκλωμάτων που φαίνεται να δρουν το τελευταίο διάστημα στη χώρα.