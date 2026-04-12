Βίντεο ντοκουμέντο από την σύγκρουση και εγκατάλειψη 18χρονου οδηγού μηχανής στην Αρτέμιδα

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής καταγράφει καρέ–καρέ τη στιγμή της σύγκρουσης, αλλά και την επικίνδυνη συμπεριφορά του υπαίτιου οδηγού, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε το θύμα του σοβαρού τροχαίου που έγινε στην Αρτέμιδα.



Το τροχαίο συνέβη στη Λεωφόρο Σπάτων–Αρτέμιδος, όταν Ι.Χ. όχημα που - σύμφωνα με όσα φαίνονται στα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας - βγήκε από κάθετο δρόμο και συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα η οποία κινούνταν κανονικά επί της κεντρικής οδικής αρτηρίας. Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο 18χρονος αναβάτης εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, ενώ η μοτοσικλέτα υπέστη εκτεταμένες ζημιές.



Στο οπτικό υλικό που μετέδωσε ο Aplha, διακρίνεται το αυτοκίνητο να εισέρχεται κάθετα στον δρόμο, να παρασύρει τον νεαρό μοτοσικλετιστή και στη συνέχεια να απομακρύνεται από το σημείο, χωρίς να σταματήσει για να του παράσχει βοήθεια.





Στο σημείο έσπευσε αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία έως την άφιξη της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.



Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν προσεκτικά το βίντεο, προκειμένου να ταυτοποιήσουν το όχημα μέσω στοιχείων όπως το χρώμα, ο τύπος και πιθανόν ο αριθμός κυκλοφορίας.



Ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαφύγει τον κίνδυνο.