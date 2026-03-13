Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον νεαρό να σωριάζεται μετά τη μαχαιριά στη Θεσσαλονίκη

Στα πλάνα που εξασφάλισε το ΕΡΤnews φαίνεται ο νεαρός μετά τη θανάσιμη μαχαιριά να κάνει μερικά βήματα και στη συνέχεια να σωριάζεται δίπλα σε έναν κάδο. Οι δράστες φορούσαν κουκούλες και τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέσσερις προσαγωγές.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο 20χρονος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στην οδό Αργοναυτών, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι φέρονται να διαπληκτίστηκαν με τον νεαρό και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση περίπου στις 22:00 το βράδυ για έναν νεαρό άνδρα αιμόφυρτο στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.