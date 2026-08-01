Βίντεο ντοκουμέντο για τη φωτιά στο Ρέθυμνο: Μαυροφορεμένος άνδρας φεύγει μετά τους πρώτους καπνούς

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται βίντεο που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τη διερεύνηση των αιτιών της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή του Ασωμάτου και επεκτάθηκε μέχρι το φοινικόδασος του Πρέβελη, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Το οπτικό υλικό, που φέρνει στη δημοσιότητα το Cretalive, καταγράφει τις κινήσεις ενός μαυροφορεμένου ατόμου σε αγροτική περιοχή, πάνω από τον κεντρικό δρόμο. Στο βίντεο φαίνεται αρχικά να κινείται χωρίς εμφανή λόγο, στη συνέχεια να κατευθύνεται προς μια συστάδα θάμνων και λίγο αργότερα να απομακρύνεται από το σημείο. Ωστόσο, το άτομο επιστρέφει ξανά στην ίδια περιοχή, την οποία οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανό σημείο έναρξης της φωτιάς.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη στιγμή κατά την οποία εμφανίζονται οι πρώτοι καπνοί. Όπως φαίνεται στο βίντεο, το μαυροφορεμένο άτομο τότε αρχίζει να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση, γεγονός που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των Διωκτικών Αρχών.

Αρμόδιες πηγές της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν στη διάθεσή τους το υλικό, αναφέρουν ότι η ταυτοποίηση του ατόμου θεωρείται θέμα χρόνου, προκειμένου να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις κινήσεις του.

Παράλληλα, στελέχη των Διωκτικών Αρχών σημειώνουν ότι έχει πραγματοποιηθεί εκτεταμένη έρευνα στην περιοχή και έχουν αναζητηθεί επιπλέον κάμερες ασφαλείας, ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία. Οι κινήσεις του ατόμου καταγράφονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προχθές περίπου στη 1 το μεσημέρι.

Κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν γρήγορα την παρουσία καπνού, όμως η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα και σύντομα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι αρμόδιες Αρχές εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί το πιθανό «σημείο μηδέν», από όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά.



Το βίντεο είναι πιθανόν να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αποκάλυψη των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.