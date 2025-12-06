Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ένοπλοι ανήλικοι ληστεύουν κατάστημα - Πώς συνελήφθησαν

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση συμμορίας ανηλίκων, η οποία εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, εξασφάλισε το flash.gr. Πρόκειται για συμμορία που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρακτορείων τυχερών παιχνιδιών, αλλά και μίνι μάρκετ.

Το απίστευτο της υπόθεσης είναι ότι ένας εκ των δραστών -ο μοναδικός ενήλικος- εργαζόταν ως ταμίας σε δύο από τα πρακτορεία που «χτύπησε» η αμούστακη συμμορία. Στα βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται οι κινήσεις των συλληφθέντων κατά τη διάρκεια των ληστειών, όπου μάλιστα χρησιμοποιούσαν και όπλα ρέπλικα προκειμένου να τρομάξουν τα θύματα τους και αυτά να μην προβάλλουν αντίσταση.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση ένοπλης συμμορίας ανήλικων ληστών - Εμπλέκονται σε τουλάχιστον 6 ληστείες pic.twitter.com/022OMzyAgf — Flash.gr (@flashgrofficial) December 6, 2025

Η επιχείρηση για τη σύλληψη τους έγινε σε συνεργασία με το ΤΔΕΕ Βύρωνα -η περιοχή στην οποία δρούσαν κυρίως-, ενώ συνολικά οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρείς ανήλικους (σ.σ. 16, 17 και 18 ετών) κι έναν 20χρονο. Η δικογραφία σε βάρος τους αφορά σύσταση και ένταξη σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι εμπλεκόμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση ληστειών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους τα μέλη της συμμορίας, κινούμενοι πεζή κυρίως βραδινές ώρες, αφού εντόπιζαν τα πρακτορεία στόχους τους και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά. Από την έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποίησαν για τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων, πιστόλι, ρόπαλο, 2 κουκούλες τύπου full face και αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις ληστειών σε Βύρωνα, Καισαριανή, Μαρούσι και Αθήνα. Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.