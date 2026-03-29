Βίντεο ντοκουμέντο με ηλικιωμένη που πέφτει θύμα ληστείας να βάζει τις φωνές

Ένας νεαρός ληστής, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, εισέβαλε σε σπίτι ηλικιωμένης στο Πέραμα, της επιτέθηκε και την έκλεψε, πριν διαφύγει.



Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που μετέδωσε το STAR, στο οποίο ακούγεται η ηλικιωμένη στο Πέραμα να φωνάζει και να προσπαθεί να ακολουθήσει τον ληστή.

Η Ελληνική Αστυνομία αναζητά έναν άνδρα περίπου 30 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να εμπλέκεται και σε άλλα παρόμοια περιστατικά στην ίδια περιοχή.