Βίντεο ντοκουμέντο με τον 37χρονο που προκάλεσε εμπρησμό σε εργοστάσιο στο Μενίδι

Σε οικισμό Ρομά στην περιοχή του Μενιδίου εντοπίστηκε ο 37χρονος που συνελήφθη και κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξέσπασε στα ξημερώματα της Δευτέρας (19/1) σε κτιριακές εγκαταστάσεις εργοστασίου και 3 εταιρειών στην περιοχή των Αχαρνών.

Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, διακεκριμένες κλοπές και κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Το flash.gr εξασφάλισε βίντεο που δείχνει τον 37χρονο να προσεγγίζει εργοστάσιο στο οποίο πηγαίνει να πραγματοποιήσει κλοπή, αλλά και στη συνέχεια δεύτερο βίντεο που τον δείχνει να αποχωρεί. Να σημειωθεί ότι προανακριτικά ο 37χρονος Ρομά φέρεται να υποστήριξε πως ο σκοπός που πήγε στο εργοστάσιο ήταν να κλέψει καλώδια και όχι να προκαλέσει εμπρησμό.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του προσέγγισε, επιβαίνοντας σε ποδήλατο, εργοστάσιο στην περιοχή των Αχαρνών με σκοπό την κλοπή χαλκοσωλήνων. Κατά τη διαδικασία αφαίρεσης των χαλκοσωλήνων, προκάλεσε πυρκαγιά η οποία άμεσα επεκτάθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις παρακείμενων εταιρειών, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, αφού προηγουμένως απέκρυψε σε κάδο σωλήνες χαλκού που είχε αφαιρέσει, με σκοπό να επιστρέψει σε μεταγενέστερο χρόνο και να τους μεταφέρει δίχως να γίνει αντιληπτός.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις κλοπών, καθώς και ληστεία σε βάρος ανηλίκου στην περιοχή των Αχαρνών, ενώ τον λόγο έχει πλέον η Δικαιοσύνη με τη δικογραφία εναντίον του 37χρονου Ρομά να είναι βαρύτατη.