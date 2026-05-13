Βίντεο ντοκουμέντο του FLASH από ληστείες της συμμορίας των «8» - Τι «έγραψαν» οι κάμερες ασφαλείας

Βίντεο ντοκουμέντο δίνει στο φως της δημοσιότητας ο FLASH από δύο ληστείες που είχε διαπράξει η συμμορία των «8», οι οποίοι έπεσαν στα χέρια της ΕΛΑΣ μετά από ένοπλη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα τη Δευτέρα (11/5).

Σημειώνεται πως οι οκτώ συλληφθέντες, ανάμεσά τους και δυο γυναίκες, κρατούνται πλέον στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πέντε μέλη, και συγκεκριμένα οι τέσσερις άνδρες και η μία γυναίκα, συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στο Αλεποχώρι, όπου τους είχαν στήσει ενέδρα οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ. Το κλιμάκιο της Αστυνομίας είχε ειδοποιηθεί από τα πρώτα λεπτά της ληστείας με αποτέλεσμα να δράσουν στοχευμένα, πιθανότατα έχοντας στην κατοχή τους συγκεκριμένες πληροφορίες που τους οδήγησαν γρήγορα στους δράστες.

Βίντεο από τη συμμορία των 8 που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην Τιθορέα. — Flash.gr (@flashgrofficial) May 13, 2026

Στο βίντεο ντοκουμέντο που βγαίνει στο «φως», καταγράφονται πλάνα από κάμερες ασφαλείας από δύο ληστείες που διέπραξε η συμμορία.

Ειδικότερα, η μία σημειώθηκε στις 10 το πρωί της 19ης Σεπτεμβρίου 2023, σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο βρίσκεται επί της Πλατείας Ιωάννου Μεταξά στου Παπάγου όπου με την απειλή πιστολιού αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 4.430 ευρώ από το ταμείο.

Η δεύτερη ληστεία που καταγράφεται στο βίντεο πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 2024 και ώρα 10:50 το πρωί, με τη συμμορία να ληστεύει υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο βρίσκεται επί της συμβολής της παλαιάς Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών & Ικαρίου στην Αιγείρα Αχαΐας, όπου με την απειλή πιστολιών και υποπολυβόλου τύπου Sten αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 1.527 ευρώ από ένα ταμείο.

Φίλοι μεταξύ τους οι ληστές της Κάτω Τιθορέας

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με ρεπορτάζ του FLASH, τα οκτώ άτομα που συνελήφθησαν από το ελληνικό FBI για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκεται πίσω από ένοπλες ληστείες τραπεζών σε Αττική και επαρχία, φαίνεται πως είχαν αναπτύξει στενούς δεσμούς φιλίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι κατηγορούμενοι δεν συνδέονταν μόνο επιχειρησιακά, αλλά διατηρούσαν και προσωπικές σχέσεις, στοιχείο που –όπως εκτιμούν οι Αρχές– ενίσχυε τη συνοχή και τη μυστικότητα της ομάδας.

Παράλληλα, οι συλληφθέντες κατηγορούνται και για τη μεγάλη ληστεία που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2025 σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κατοχή Μεσολογγίου, όταν οι δράστες είχαν διαφύγει με περισσότερα από 230.000 ευρώ.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το πλήρες εύρος της δράσης της ομάδας, καθώς θεωρούν ότι πρόκειται για οργανωμένη εγκληματική δομή με επαγγελματικό τρόπο δράσης, διακριτούς ρόλους και συμμετοχή σε σειρά ληστειών ανά την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΕΛ.ΑΣ. όλα τα μέλη της εγκληματικής ομάδας βιοπορίζονται από τις ένοπλες ληστείες και μόνο ένας εργάζεται σε εταιρεία -ίσως και για προσχηματικούς λόγους. Όλοι τους έχουν ποινικό παρελθόν κατά περίπτωση για: κατοχή ναρκωτικών, νόμο περί όπλων, απείθεια, κλοπές, σωματικές βλάβες, εμπρησμό κ.ά. αδικήματα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αρχηγός της συμμορίας είναι άνδρας και η σύντροφος του -με την οποία διαμένουν μαζί- είχε ρόλο υπαρχηγού.

ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ

Το ελληνικό FBI φαίνεται πως το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε συλλέξει σημαντικά στοιχεία για τη συμμορία των 8, έχοντας θέσει ορισμένους σε διακριτική επιτήρηση. Γι’ αυτό και μόλις παρατηρήθηκε -το Σάββατο (9/5)- μετακίνηση 4 ατόμων προς την Φθιώτιδα, υπήρξε κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων καθώς οι Αρχές εκτίμησαν ότι ίσως ετοιμάζεται κάποιο «χτύπημα».