Βίντεο ντοκουμέντο του FLASH: Ο Σταύρος Γεωργίου πάει στο γραφείο του για τελευταία φορά

Βίντεο από τις τελευταίες πιθανές κινήσεις του Σταύρου Γεωργίου φέρνει στη δημοσιότητα ο FLASH. Στο υλικό από την κάμερα ασφαλείας καταστήματος, που έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών, καταγράφεται ένας άνδρας με κοστούμι και χαρτοφύλακα στο χέρι, και εξετάζεται για το εάν πρόκειται για τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης (21/7) μέσα στο γραφείο του.

Στο βίντεο που εξασφάλισε και δημοσιεύει ο FLASH διακρίνεται ένας άνδρας με λευκά μαλλιά, ντυμένος με κοστούμι και κρατώντας χαρτοφύλακα, να κινείται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και να εισέρχεται σε πολυκατοικία. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας δεύτερος άνδρας φαίνεται να ακολουθεί την ίδια διαδρομή και να μπαίνει επίσης στο κτίριο.

Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο ο πρώτος άνδρας να είναι ο γνωστός ποινικολόγος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός στο δικηγορικό του γραφείο, το οποίο χρησιμοποιούσε κατά διαστήματα και ως χώρο διαμονής, στο κέντρο της Αθήνας.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατός του προήλθε από πολλαπλά και ιδιαίτερα βίαια χτυπήματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα τραύματα προκλήθηκαν από θλών και αμβλύ αντικείμενο, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με στόχο την ταυτοποίηση του δράστη. Την ίδια ώρα, σε κρίσιμο στοιχείο για την εξιχνίαση της υπόθεσης εξελίσσεται η αναζήτηση του κινητού τηλεφώνου του θύματος.