Βίντεο πο κόβει την ανάσα: Aθλητής καταδύσεων αψηφά τον κίνδυνο και βουτά στο κενό από ύψος 31 μέτρων

Με φόντο ένα επιβλητικό φαράγγι, ένας αθλητής καταδύσεων, ο Jeremy Nicollin, χαρίζει εικόνες που κόβουν την ανάσα, επιχειρώντας μια βουτιά από ύψος 31 μέτρων.

Γνωστός για την αναζήτηση της αδρεναλίνης μέσα από εντυπωσιακά και ριψοκίνδυνα άλματά, ο 31χρονος Jeremy Nicollin, δεν χάνει ευκαιρία να ξεπεράσει ξανά τα όριά του. Με την κάμερα καταγράφει την τολμηρή προσπάθειά του, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς του ακόλουθους στιγμές που κόβουν την ανάσα.

Στο νέο του βίντεο τον βλέπουμε να κρέμεται από τα κάγκελα μιας γέφυρας, πάνω από ένα φαράγγι. Το απόλυτο κενό και το βάθος του τοπίου κάτω από τα πόδια του δημιουργούν μια εικόνα γεμάτη ένταση και αγωνία.

Με απόλυτη αυτοπεποίθηση, πετάει μια πέτρα για να ελέγξει το σημείο πρόσκρουσης και κατόπιν πηδά. Το άλμα του -από ύψος 31 μέτρων- κόβει την ανάσα, ενώ η βουτιά του μέσα στο νερό είναι ακριβής, εντυπωσιάζοντας όσους παρακολουθούν από κοντά.

Το βίντεο με το άλμα του Jérémy Nicollin έχει γίνει viral στα social media, συγκεντρώνοντας πάνω από 506.000 likes στο Facebook και περισσότερα από 200.000 likes στο TikTok. Τα σχόλια των θεατών εκθειάζουν τη τόλμη και την εκπληκτική τεχνική του.

Δείτε βίντεο: