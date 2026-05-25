Βίντεο που κόβει την ανάσα: Αεροσκάφος «κόβει» στον αέρα αλεξιπτωτίστρια - «Δεν πιστεύω ότι ζω»

Σοβαρό αεροπορικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (23/5) στις αυστριακές Άλπεις, κοντά στην πόλη Zell am See, όταν αλεξίπτωτο πλαγιάς συγκρούστηκε εν πτήσει με μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Cessna 172, προκαλώντας παραλίγο δυστύχημα στον αέρα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, η 44χρονη χειρίστρια του αλεξίπτωτου είχε απογειωθεί από την περιοχή Schmittenhöhe με προορισμό το Piesendorf. Λίγο μετά τις 13:15 τοπική ώρα και ενώ πετούσε πάνω από την περιοχή Pinzgauer Hütte, σημειώθηκε η σύγκρουση με το αεροσκάφος, το οποίο χειριζόταν ένας 28χρονος πιλότος.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού και τον άμεσο κίνδυνο πτώσης, η γυναίκα κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να ενεργοποιήσει εγκαίρως το εφεδρικό αλεξίπτωτο ασφαλείας. Λίγα λεπτά αργότερα προσγειώθηκε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, αποφεύγοντας κυριολεκτικά τα χειρότερα.

Η ίδια περιέγραψε τη σοκαριστική εμπειρία μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πραγματικά δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι κάθομαι εδώ και το γράφω αυτό και ότι, εκτός από μερικούς άσχημους μώλωπες, δεν συνέβη απολύτως τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Instagram.

Την ίδια ώρα, ο 28χρονος πιλότος του Cessna 172, το οποίο εκτελούσε πτήση από την κοιλάδα Glemm προς το Zell am See, κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους παρά τη σύγκρουση και να πραγματοποιήσει ασφαλή προσγείωση στο αεροδρόμιο της περιοχής.

Οι αυστριακές αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, το οποίο θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε αεροπορική τραγωδία.