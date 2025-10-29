Βίντεο-σοκ από τη στιγμή κατάρρευσης του επταώροφου κτιρίου στην Τουρκία - Γέρνει και κατεδαφίζεται

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από τη στιγμή της κατάρρευσης της επταώροφης πολυκατοικίας στη γειτονιά Gebze της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία νωρίς το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφεται καρέ καρέ η στιγμή της κατάρρευσης. Φαίνεται το κτίριο να γέρνει και να πέφτει στο έδαφος προκαλώντας ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης. Μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε το κτίριο παραμένουν άγνωστες. Παράλληλα, στο βίντεο φαίνεται και ένας άνθρωπος που περπατάει εκείνη τη στιγμή στο πεζοδρόμιο και γλιτώνει παρά λίγο.

Η κατάρρευση του κτιρίου που σημειώθηκε στις 6:57 το πρωί στην συνοικία Μεβλάνα στην επαρχία Κοτζαέλι. Το πλάνο δείχνει το κτίριο να καταρρέει γρήγορα και να σπάνε καλώδια ηλεκτροδότησης στο σημείο.

🔴 SONDAKİKA | Kocaeli Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı… pic.twitter.com/0pd0vIn4RJ — İhsan YALÇIN (@ihsanyalcinTR) October 29, 2025

Δύο παιδιά νεκρά, ζωντανή μια 18χρονη

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, μία πενταμελή οικογένεια, η οποία διέμενε στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας, εγκλωβίστηκε στα ερείπια. Τα σωστικά συνεργεία και η πυροσβεστική ξεκίνησαν αμέσως τις έρευνες εντοπισμού και ανάσυρσης.

Μετά από πολύωρες προσπάθειες και σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, ανασύρθηκε νεκρό ένα 12χρονο αγόρι, η 14χρονη αδερφή του, ενώ λίγο αργότερα τα συνεργεία κατάφεραν να βγάλουν ζωντανή την 18χρονη κόρη.

Τα τρία παιδιά της οικογένειας βρίσκονταν όλα στο ίδιο δωμάτιο ενώ οι γονείς τους σε άλλο, με τον υπουργό Εσωτερικών να αναφέρει σε δήλωσή του ότι γίνονται πλέον προσπάθειες για τον εντοπισμό τους και πως – προς το παρόν – δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους.