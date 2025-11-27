Βίντεο-σοκ από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος παρασύρει την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της

Ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα παράσυρση μίας 75χρονης γυναίκας στο Παγκράτι την Παρασκευή (21/11), βγήκε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο, που μεταδόθηκε από το Action24, φαίνεται η 75χρονη γυναίκα να περπατά στην οδό Νεοπτολέμου συνοδεύοντας την 32χρονη κόρη της, η οποία είναι ΑμεΑ και είχε τη μητέρα της ως μοναδικό στήριγμα στη ζωή.

Σε δευτερόλεπτα φαίνεται το αυτοκίνητο που οδηγεί 84χρονος να κατεβαίνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, να πέφτει πρώτα στο όχημα που ερχόταν από την οδό Ιλιάδος στα δεξιά του και στη συνέχεια να εκσφενδονίζει την άτυχη γυναίκα, ρίχνοντας παράλληλα κάτω την κόρη της.

Άμεσα έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της. Ωστόσο λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η άτυχη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Τι ισχυρίζεται ο 84χρονος οδηγός

Ο 84χρονος οδηγός ισχυρίζεται ότι δεν κατάλαβε καν τι συνέβη, ενώ φέρεται να μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο. Ο άνδρας συνελήφθη και διώκεται από ανθρωποκτονία από αμέλεια ενώ έχει αφεθεί προσωρινά ελεύθερος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 32χρονη κόρη του θύματος έχει χάσει και τον πατέρα της, έχοντας μόνο κάποιους συγγενείς εκτός Αθήνας, ενώ αναζητείται κατάλληλη δομή για να τη φιλοξενήσει.

Με εντολή εισαγγελέα, η κοπέλα φιλοξενήθηκε προσωρινά στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο.