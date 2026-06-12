Βίντεο-σοκ από τον ξυλοδαρμό νεαρών από τη συμμορία των βορείων προαστίων για τα «χρωστούμενα»

Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη δράση δύο συμμοριών ανηλίκων, οι οποίες φέρονται να εμπλέκονταν στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών στα βόρεια προάστια της Αττικής. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη εννέα ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στις δύο εγκληματικές οργανώσεις, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη (11/6).

Παράλληλα, χειροπέδες πέρασαν και σε δύο γονείς με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 9 Ιουνίου σε διάφορες περιοχές της Αττικής και αφορούν άτομα ηλικίας 14, 15, 17 και 19 ετών, ενώ δύο ακόμη πρόσωπα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι συνομιλίες που κατέγραψαν οι αρχές, καθώς οι δύο ομάδες φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανηλίκους, ακόμη και σε παιδιά ηλικίας 13 ετών, με σημεία δράσης σχολεία και παιδικές χαρές στα βόρεια προάστια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και βίντεο που παρουσίασε ο Alpha, στο οποίο εμφανίζονται ο φερόμενος ως αρχηγός της μίας οργάνωσης και ακόμη τρία μέλη να επιτίθενται σε ανήλικο που φέρεται να τους χρωστούσε χρήματα. Στο υλικό διακρίνεται να τον τραβούν βίαια έξω από αυτοκίνητο, να τον ρίχνουν στο οδόστρωμα και να τον χτυπούν επανειλημμένα.

Ξύλο για τα χρωστούμενα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας φέρονται να επιτέθηκαν σε δύο ανηλίκους, επειδή δεν είχαν καταβάλει ολόκληρο το ποσό που τους ζητούσαν. Τα θύματα δέχονται διαδοχικά χτυπήματα, ενώ σε ένα σημείο του βίντεο ένας από τους δύο ανηλίκους φαίνεται πεσμένος στο έδαφος, την ώρα που συνεχίζει να δέχεται επίθεση.

Οι δράστες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επέστρεψαν αργότερα στο σημείο με σκοπό να ασκήσουν εκ νέου πίεση και εκφοβισμό στο θύμα. Η ανάλυση του συγκεκριμένου βίντεο βοήθησε τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Κηφισιάς να ταυτοποιήσουν τον φερόμενο ως αρχηγό της ομάδας και να προχωρήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η χρήση βίας αποτελούσε βασικό μέσο επιβολής για την είσπραξη χρημάτων που συνδέονταν με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι ανήλικοι στρατολογούνταν και παγιδεύονταν στα κυκλώματα.

«Συνήθως σε προσεγγίζουν και σου δίνουν ναρκωτικά δωρεάν στην αρχή. Μετά σε μπλέκουν και απαιτούν να τους δίνεις χρήματα», είπε κάτοικος περιοχής που γνωρίζει για τις δύο συμμορίες.