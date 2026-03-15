Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που βλήμα από ιρανικό πύραυλο διασποράς χτυπά δρόμο στο Ισραήλ

Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που βλήμα από ιρανικό πύραυλο διασποράς χτυπά σε δρόμο κάνει τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες.



Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τα υποπυρομαχικά που εκτοξεύτηκαν από βαλλιστικό πύραυλο του Ιράν να πέφτουν σε διάφορα σημεία στο κεντρικό Ισραήλ.



Σε ένα από τα βίντεο που δημοσιοποίησε η ισραηλινή αστυνομία καταγράφεται η στιγμή που μία από τις βόμβες διασποράς προσκρούει σε δρόμο, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη.

Footage published by the police shows one of the cluster bomb munitions from an Iranian ballistic missile striking central Israel. pic.twitter.com/qvnWIXlr4v — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 15, 2026

Η στιγμή της πρόσκρουσης

Το στιγμιότυπο είναι ιδιαίτερα δραματικό, καθώς λίγα μόλις μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης διακρίνεται ένας άνθρωπος να απομακρύνεται την τελευταία στιγμή.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα των The Times of Israel, αναφέρθηκαν πολλαπλά σημεία πρόσκρουσης σε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ.



Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές.



Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν κατά τη νέα ιρανική βαλλιστική επίθεση ήταν και κτιριακό συγκρότημα όπου στεγάζεται το αμερικανικό προξενείο.