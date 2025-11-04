Βίντεο-σοκ με τον δράστη της επίθεσης στο Λονδίνο: Μπαίνει σε κουρείο και απειλεί υπαλλήλους

Τον τρόμο σκόρπισε ένας 32χρονος Βρετανός ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε τουλάχιστον 11 άτομα το Σάββατο 01/11 σε τρένο στο Λονδίνο.

Ένα βίντεο που εξασφάλισε η Daily Mail δείχνει τον 32χρονο να εισβάλλει σε κουρείο λίγη ώρα αφότου πρωτύτερα φέρεται να είχε μαχαιρώσει έναν 14χρονο. Το βιντεοληπτικό υλικό συλλέχθηκε από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος τη στιγμή που μέσα υπήρχαν πελάτες.

Αρχικά φαίνεται ο δράστης να βγάζει το κουζινομάχαιρο από την τσάντα του την οποία έχει πεταμένη έξω από το μαγαζί και στη συνέχεια να μπαίνει μέσα και να απειλεί τον κόσμο. Σαστισμένοι, τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι πελάτες προσπαθούν να απομακρυνθούν από τον 32χρονο ο οποίος τους απειλεί.

Σύμφωνα με τις έρευνες της αστυνομίας, ο δράστης, ο οποίος μετά την επίθεση στο τρένο συνελήφθη και ανακρίνεται, φέρεται να έχει διαπράξει επιπλέον αδικήματα.

Το προσωπικό του κουρείου κάλεσε την αστυνομία περίπου 90 λεπτά αφότου έφυγε ωστόσο αντί να στείλει αστυνομικές δυνάμεις ζήτησε από τους εργαζόμενους να ανεβάσουν το βίντεο στο διαδίκτυο.

Ο κουρέας Κόντι Γκριν, 23 ετών, δήλωσε στην Daily Mail ότι ο ίδιος άνδρας επέστρεψε στο κατάστημα στις 21:25. το Σάββατο 1 Νοεμβρίου. Κλήθηκε ξανά η αστυνομία, αλλά μέχρι να φτάσουν, ο άνδρας είχε φύγει. «Παρόλο που καλέσαμε την αστυνομία, νιώθω ένοχος επειδή θα μπορούσε να είχε αποτραπεί αν είχαν ληφθεί μέτρα», ανέφερε ο Γκριν.

«Έχουν κάμερες παντού, [η αστυνομία] έχει δει πώς μοιάζει αυτός ο τύπος. Στη συνέχεια πέρασε ξανά από αυτό το κατάστημα. [Η επίθεση στο τρένο] σίγουρα θα μπορούσε να είχε αποτραπεί» προσθέτει.

Η Αστυνομία του Κέιμπριτζσιρ αναφέρει ότι είναι «ενήμερη» για τα περιστατικά και εξετάζει άλλα περίπου την ίδια περίοδο για να καταλάβει εάν διαπράχθηκαν από το ίδιο άτομο. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δεσμεύτηκε ότι τα ερωτήματα σχετικά με την επίθεση «θα απαντηθούν».