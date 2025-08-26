Σκηνές σοκ στο Αγρίνιο: Νεαρή γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από μπαλκόνι 4ου ορόφου

Τέλος στη ζωή της έθεσε μία γυναίκα πέφτοντας από μπαλκόνι 4ου ορόφου στο κέντρο του Αγρινίου, το βράδυ της Δευτέρας, 25 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του agriniopress, η 45χρονη βγήκε στο εξωτερικό μέρος του μπαλκονιού και απειλούσε πως θα πέσει στο κενό. Τις φωνές της άκουσαν περίοικοι που ενημέρωσαν αμέσως τις Αρχές.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομία και πυροσβεστική σε μια δραματική προσπάθεια η γυναίκα να μεταπειστεί. Για τον λόγο αυτό μάλιστα πυροσβέστες προσπάθησαν να τοποθετήσουν κάποιο ειδικό στρώμα. Η γυναίκα όμως έπεσε πριν το στρώμα προλάβει να φουσκώσει.









Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η 45χρονη πρόσφατα είχε ανοίξει εμπορικό κατάστημα στο Αγρίνιο, ενώ αντίστοιχο κατάστημα διατηρούσε και στην Ιτέα, όπου διέμενε μέχρι πρόσφατα. Ήταν μητέρα ενός ανήλικου αγοριού. Τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα του Αγρινίου.