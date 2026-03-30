Βίντεο-σοκ: Τα 9 τελευταία δευτερόλεπτα της τραγωδίας στον Πότομακ της Ουάσιγκτον

Ένα συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο που αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές πριν από τη φονική αεροπορική τραγωδία, στις 29 Ιανουαρίου 2025, πάνω από τον ποταμό Πότομακ ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την εκπομπή «60 Minutes». Πρόκειται για εννιά δραματικά δευτερόλεπτα που «παγώνουν» τον χρόνο, αποκαλύπτοντας την αναπόφευκτη πορεία προς τον θάνατο για 67 ανθρώπους στην καρδιά της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Το υλικό προέρχεται από σταθερή κάμερα ασφαλείας στην Ουάσιγκτον και καταγράφει με ανατριχιαστική καθαρότητα τη στιγμή που ένα εμπορικό αεροσκάφος της American Airlines και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Blackhawk συγκλίνουν στο ίδιο σημείο του ορίζοντα. Στο πλάνο, τα δύο πτητικά μέσα εμφανίζονται αρχικά ως δύο μικρά, φωτεινά στίγματα που ακολουθούν σταθερές, ευθείες πορείες πάνω από τον ποταμό.

New footage shows last year’s collision between a passenger jet and a U.S. Army Black Hawk over Arlington, Virginia



Η μοιραία τροχιά και η έκρηξη στον αέρα

Όπως φαίνεται στο ντοκουμέντο, τα δύο στίγματα πλησιάζουν με ταχύτητα το ένα το άλλο, χωρίς καμία ένδειξη ελιγμού αποφυγής. Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται τη στιγμή που οι δύο πορείες διασταυρώνονται, με τα στίγματα να χάνονται ακαριαία μέσα σε μια τεράστια μπάλα φωτιάς. Η σύγκρουση στον αέρα ήταν ολοκληρωτική, μετατρέποντας τα δύο σκάφη σε μια άμορφη μάζα φλεγόμενων συντριμμιών που κατέπεσαν στα παγωμένα νερά του Πότομακ.

Το χρονικό της τραγωδίας που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

Η δημοσιοποίηση του βίντεο επαναφέρει στο προσκήνιο το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε πέρυσι, βυθίζοντας στο πένθος τις ΗΠΑ. Η σύγκρουση του εμπορικού αεροσκάφους της American Airlines με το ελικόπτερο Blackhawk είχε ως αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο και των 67 επιβαινόντων και στα δύο μέσα.

Το νέο αυτό στοιχείο αναμένεται να ρίξει επιπλέον φως στις έρευνες των αρχών για τα αίτια της σύγκρουσης, καθώς αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια τις συνθήκες ορατότητας και την ακριβή γωνία προσέγγισης λίγο πριν από την καταστροφή. Η εικόνα των δύο «φωτεινών στιγμάτων» που σβήνουν ταυτόχρονα στον ουρανό της πρωτεύουσας παραμένει η πιο σκληρή υπενθύμιση μιας από τις μεγαλύτερες αεροπορικές τραγωδίες των τελευταίων ετών.